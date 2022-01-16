إيران: الأصوات المدوية في غرب البلاد ناجمة عن صواعق رعدية

قال مسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الأحد، إن الأصوات المُدوية التي سُمعت في عدة مدن بغرب إيران في وقت مبكر من يوم الأحد ناجمة عن صواعق برق مصحوبة برعد.

وأضاف مجيد ميرأحمدي المسؤول في الوزارة لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: “بعد التواصل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات الصلة، تبيّن أن الأصوات ناجمة عن صواعق برق ولم يقع أي حادث خاص”.

وكانت وسائل إعلام محلية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي قد أكدت سماع دوي انفجارات قوية في عدة مدن بغرب إيران، في وقت مبكر اليوم الأحد، دون معرفة طبيعة تلك الانفجارات.

وكانت قناة “فيلق القدس” المقربة من الحرس الثوري الإيراني، نفت وقوع أي حادث عسكري في المنطقة الغربية لإيران ليلة أمس السبت.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع نفيه للأنباء التي تتحدث عن وقوع هجوم على الأراضي الإيرانية أو إجراء تدريبات لمنظمة الدفاع الجوي.

وأكدت القناة أن هذه الأصوات سمعت في أجواء تركيا والعراق.

فيما صرح كل من المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني ونائب محافظ همدان للشؤون الأمنية بأن مصدر الأصوات ما زال مجهولا، وأنه تتم متابعة الأمر مع الجهات المختصة وسوف يعلن عن أسبابها بعد أن تتضح.