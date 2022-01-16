قال مسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الأحد، إن الأصوات المُدوية التي سُمعت في عدة مدن بغرب إيران في وقت مبكر من يوم الأحد ناجمة عن صواعق برق مصحوبة برعد.
وأضاف مجيد ميرأحمدي المسؤول في الوزارة لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: “بعد التواصل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات الصلة، تبيّن أن الأصوات ناجمة عن صواعق برق ولم يقع أي حادث خاص”.
وكانت وسائل إعلام محلية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي قد أكدت سماع دوي انفجارات قوية في عدة مدن بغرب إيران، في وقت مبكر اليوم الأحد، دون معرفة طبيعة تلك الانفجارات.
وكانت قناة “فيلق القدس” المقربة من الحرس الثوري الإيراني، نفت وقوع أي حادث عسكري في المنطقة الغربية لإيران ليلة أمس السبت.
ونقلت القناة عن مصدر مطلع نفيه للأنباء التي تتحدث عن وقوع هجوم على الأراضي الإيرانية أو إجراء تدريبات لمنظمة الدفاع الجوي.
وأكدت القناة أن هذه الأصوات سمعت في أجواء تركيا والعراق.
فيما صرح كل من المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني ونائب محافظ همدان للشؤون الأمنية بأن مصدر الأصوات ما زال مجهولا، وأنه تتم متابعة الأمر مع الجهات المختصة وسوف يعلن عن أسبابها بعد أن تتضح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران: الأصوات المدوية في غرب البلاد ناجمة عن صواعق رعدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.