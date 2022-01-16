العراق.. مقتل عسكري في هجوم مسلح ببغداد

أفاد مصدر أمني عراقي مسؤول اليوم الأحد، بمقتل منتسب في الجيش العراقي في هجوم شنه مسلحون مجهولون جنوبي العاصمة بغداد. وقال المصدر، إن المسلحين فتحوا النيران صوب المنتسب أثناء تأديته للواجب ضمن منطقة الدورة جنوبي بغداد ليسقط قتيلاً في الحال، مضيفًا أن منفذي الهجوم قاموا بسرقة السلاح الشخصي للقتيل ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، مشيراً إلى أن القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة، ونصبت سيطرات مشتركة في محاولة منها للقبض على الجناة.

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