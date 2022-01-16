فلسطين تسجل 3 وفيات و642 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مساء اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و642 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و230 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأكدت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الخليل، وحالة في بيت لحم.
وأشارت إلى تسجيل 642 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ 24 الماضية، موزعة على النحو التالي: بيت لحم 85، نابلس 117، ضواحي القدس 16، طولكرم 35، رام الله والبيرة 184، طوباس 22، الخليل 73، سلفيت 7، جنين 23، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 69.
وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 36، نابلس 20، ضواحي القدس 5، طولكرم 8، رام الله والبيرة 82، طوباس 3، الخليل 31، سلفيت 6، جنين 11، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 20.
وقالت إن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 96 مصابا، بينهم 24 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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