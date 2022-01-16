البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي لمستشفى يمني

أدان البرلمان العربي استهداف ميليشيا الحوثي مستشفى الثورة بمدينة تعز اليمنية بعدد من قذائف الهاون، مما خلف أضرارا مادية وحالة من الخوف والهلع بين إدارة وطاقم وزوار المستشفى، معتبرا إياها جريمة ضد الإنسانية.

وحذر البرلمان العربي - في بيان صحفي - من خطورة الهجمات العشوائية والتجاوزات غير الأخلاقية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في استهداف واضح لأرواح المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية والذي يتنافى مع القيم الإنسانية، ويعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

وشدد البرلمان على أنها محاولة بائسة من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب تكثيف الضغوط عليها لرفع الحصار عن محافظة تعز ووقف استهدافها للأحياء السكنية والمستشفيات والتي يذهب ضحيتها المدنيين.

وطالب، البرلمان العربي المجتمع الدولي القيام بمسئولياته واتخاذ مواقف وإجراءات صارمة وعاجلة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، ووقف إمداد ميليشيا الحوثي بالسلاح .

وفي وقت سابق من اليوم، أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مستشفى الثورة بمدينة تعز بعدد من قذائف الهاون.

وأوضح الإرياني - في بيان له اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن القصف الحوثي خلف أضرارا مادية وحالة من الخوف والهلع بين إدارة وطاقم ومرتادي المستشفى الذي يقدم خدماته للآلاف من أبناء المدينة الخاضعة لحصار منذ سبعة أعوام‏.. مشيرا إلى تعرض مستشفى الثورة وعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة والمدارس والمنشآت والبنى التحتية والمصالح الخاصة ومنازل المواطنين في مدينة تعز، منذ الانقلاب، للمئات من الهجمات العشوائية من قبل مليشيا الحوثي راح ضحيتها آلاف المدنيين بين قتيل ومصاب، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية‏.

وتعجب الإرياني من استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إزاء ما تتعرض له محافظة تعز التي تضم أكبر تكتل سكاني في اليمن، من جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بمسئولياته واتخاذ مواقف حازمة لوقف قنص وقصف مليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين والأعيان المدنية في المدينة، وإدراج المليشيا وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية.