قناة العربية: انفجاران في وسط العاصمة العراقية بغداد

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك انفجارين في وسط العاصمة العراقية بغداد، وأكدت قناة العربية، أن طبيعة الانفجارين في بغداد غير معروفة والنيران اندلعت في المباني.
وفى وقت سابق أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، بتعرض مكتب القيادي في تحالف "تقدم" عبد الكريم عبطان للهجوم بقنبلة يدوية جنوبي بغداد .
وقال المصدر الأمني في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "مكتب النائب عبد الكريم عبطان تعرض لهجوم بقنبلة يدوية في السيدية جنوبي بغداد".
بدوره، شدد تحالف "تقدم" الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على أنه "ماض في مشروعه نحو البناء والإعمار واستتباب الأمن في البلاد"، معتبرا أن أي تصرفات هجومية "لم ولن تهزمه".
يأتي هذا الهجوم فيما لا تزال المشاورات بين الكتل النيابية مستمرة من أجل تشكيل الحكومة العراقية .
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