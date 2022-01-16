الأردن تسجل 3493 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 12 وفاة و3493 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في المملكة، أن الحصيلة الجديدة رفعت إجمالي الإصابات إلى 12986 وفاة و1100967 إصابة.

وأشار البيان الذي نقلته وكالة أنباء "بترا"، إلى تسجيل 2033 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1061250 حالة.

كما أشار إلى إجراء 29681 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14095738 فحصاً.

ونوه بأن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 26772 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 92 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 69 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 608 حالات.

وأظهر البيان أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4516101، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4109437.

يشار إلى أن السلطات الأردنية أعلنت اليوم الأحد، تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2021 للطلبة في المدارس ذات البرنامج الوطني للصفوف من الروضة وحتى الصف الحادي عشر إلى يوم 20 فبراير المقبل، فيما أبقت اللجنة دوام الصف الثاني عشر (التوجيهي) في موعده وجاهيا في الأول من فبراير.

وأوضحت وزارة التعليم الأردنية، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، أن هذا القرار يأتي نظرا لظروف جائحة كورونا في الأردن والعالم.

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت حتى أمس السبت، إلى 323 مليونا و710 آلاف و511 حالة.

وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و529 ألفا و834 وفاة.