الهند تسجل 385 وفاة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين، إن الهند سجلت 258089 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37.38 مليون. وأضافت الوزارة، أنها سجلت 385 وفاة جديدة بكورونا.، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 486451 حالة.

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