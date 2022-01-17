استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه بعد دهسه بمركبة إسرائيلية قبل أسبوعين

استشهد المُسن الفلسطيني سليمان الهذالين، اليوم الإثنين، متأثرًا بجراحه جراء دهسه من مركبة إسرائيلية في 5 يناير الجاري.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مقتضب، استشهاد المواطن المسن سليمان الهذالين متأثراً بجراحه الخطرة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل بعد دهسه بمركبة تابعة لقوات الاحتلال.
وأشارت الوزارة إلى أن المُسن الهذالين أصيب بالرأس والصدر والبطن والحوض، وأُدخل إلى مستشفى الميزان بالخليل لتلقي العلاج، إلى حين استشهاده صباح اليوم.
وكان الهذالين قد أُصيب بجروح خطرة جراء تعرضه للدهس خلال تصديه لقوات الاحتلال في مسافر يطا جنوب الخليل منذ نحو أسبوعين.
وأفادت مصادر محلية، في ذلك الوقت، أنّ الهذالين أُصيب بجروح بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى، بعد دهسه من آلية للاحتلال على مدخل قرية أم الخير.
ونقلت طواقم الإسعاف الشيخ الهذالين إلى مستشفى الميزان وقتها، ووصفت مصادر طبية حالته بالخطرة، نتيجة تعرضه لكسر بالجمجمة.
واندلعت مواجهات عنيفة في مكان إصابة الهذالين، جرّاء دهسه من مركبة لشرطة الاحتلال على مدخل قرية أم الخير.
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