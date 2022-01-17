فتح تنفي تأجيل موعد انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني

نفى حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الإثنين، تأجيل موعد انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني المقرر في بداية الشهر المقبل. وقال الشيخ، في تغريدةٍ على “تويتر”: “انعقاد المجلس المركزي سيتم في موعده المحدد بداية الشهر القادم وسيناقش الملفات السياسية والتنظيمية والوطنية “. وأضاف: “ولا صحة للأخبار التي تتحدث عن تأجيله أو تأجيل القضايا المطروحة على طاولة الجنائية الدولية كما تروّج بعض وسائل الإعلام”.

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