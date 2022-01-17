شرطة أبوظبى: وفاة 3 وإصابة 6 بعد انفجار صهاريج البترول

أعلنت شرطة أبوظبى السيطرة على الحريق الذى اندلع صباح اليوم الاثنين، فى منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية.

و ذكرت شرطة أبوظبي في بيان نقلته وكالة الانباء الإماراتية "وام"، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية و شخصين من الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة و المتوسطة .. مشيرة إلى بدء السلطات المختصة تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.

وفى وقت سابقن ذكرت شرطة أبوظبي أن حريقا اندلع اليوم الاثنين أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص ويجري التعامل مع الحريق.

وباشرت السلطات المختصة تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.