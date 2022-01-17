وزير الداخلية اللبناني يوضح ما حصل مع الطائرتين القطرية واليونانية

أوضح وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الاثنين، تفاصيل ما حصل مع الطائرتين القطرية واليونانية في مطار بيروت الدولي.
وقال مولوي، في تصريح بعد ترؤسه اجتماعا لجهاز أمن المطار: "تبين أن إطار الطائرة القطرية، التي قيل إن عملا استهدفها في 8 يناير، دهس مقذوفا كان موجودا على أرض المطار وبالتالي لم يحصل أي إطلاق نار أو عمل أمني أو تخريبي أو إرهابي".
وبما خص الطائرة اليونانية، أوضح أنه "وجدنا في الطائرة اليونانية ثقبا تحت قمرة القيادة سببه اصطدام الطائرة بجسر صغير متحرك ولا علاقة لهذا الأمر بأي عمل إرهابي".
ويأتي ذلك بعد أن نشر أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية، تقريرا زعم فيه أن "طائرتين أو 3، أصيبت برصاص من إطلاق نار، أثناء رحلات فوق مطار بيروت".
وكانت شركة الطيران اليونانية "إيجيان"، قد أعلنت تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد تعرض إحدى طائراتها لأضرار اكتشفت في مطار بيروت الدولي.
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