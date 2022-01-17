اليمن تسجل أعلى إحصائية لـ”إصابات كورونا”

سجلت المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، اليوم الاثنين، أعلى إحصائية للإصابات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، خلال موجة التفشي الحالية.
وأعلنت لجنة الطوارئ، تسجيل 56 حالة إصابة جديدة في محافظات حضرموت 31، عدن 10، تعز 4، الضالع 4، سقطرى 4، شبوة 2، المهرة 1.
ويصل عدد الاصابات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، إلى 10308 إصابات، منها 1991 حالة وفاة و 7046 حالة تعافي.
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