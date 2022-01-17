البرلمان العربي: الاستهداف الحوثي لأبوظبي اعتداء إرهابي جبان

استنكر البرلمان العربي استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إمارة أبوظبي بطائرات مسيرة مفخخة انطلقت من مطار صنعاء.

وأعلنت شرطة أبوظبي صباح اليوم، اندلاع حريق، وانفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، ووقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

واعتبر في بيان اليوم الاثنين، أن الاعتداء الإرهابي الجبان يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية كافة.