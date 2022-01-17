عقيلة صالح: حكومة الدبيبة لم تعد شرعية

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الإثنين، إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لم يعد لها شرعية، مطالباً بتشكيل حكومة جديدة، وذلك في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب في طبرق.
وأضاف "صالح" أن استقرار ليبيا هو الأساس، معرباً عن رفضه لكل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، ودعا المواطنين لدعم هذه الخطوات لإخراج ليبيا إلى بر الأمان، مشددًا على أن مجلس النواب، لم ولن يكون سبباً في تعطيل الانتخابات في ليبيا، وطالب النائب العام بالتحقيق في ما صرفته الحكومة، خاصة في بندي التنمية، والطوارئ، و"المناقلة" من بند إلى بند.
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