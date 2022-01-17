البحرين تستنكر الاستهداف الحوثي الجبان لأبوظبي

أدانت مملكة البحرين استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية إمارة أبوظبي في دولة الإمارات، بعدد من الطائرات المسيرة المفخخة. وأعلنت شرطة إمارة أبوظبي انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي الدولي، ومقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بجروح. وأضافت وزارة الخارجية البحرينية أن الاعتداء الإرهابي الجبان يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين الدولية، موضحة أنه اعتداء على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. واستنكرت إصرار المليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها الإجرامية الجبانة تجاه الأعيان المدنية.

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