التعاون الخليجي يطالب بمحاسبة الحوثي على استهداف أبوظبي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الحجرف إن اعتداء مليشيا الحوثي هو عمل إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر، مطالبا بمحاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني. وأعلنت شرطة أبوظبي صباح اليوم، اندلاع حريق، وانفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، ووقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

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