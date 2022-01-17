النيابة السعودية تحذر من نشر ”شائعات وأكاذيب تدار من الخارج”

حذرت النيابة العامة السعودية من نشر "الشائعات والأكاذيب" حول أي أمر يتعلق بالنظام العام، وخاصة التي "تدار من الخارج"، وقالت إن ذلك يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وقالت النيابة العامة في بيان عبر "تويتر" إن "نشر الشائعات والأكاذيب حول أي أمر من الأمور المتعلقة بالنظام العام، أو الترويج لها، أو المشاركة فيها بأي طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا تلك التي يكون منشؤها جهات معادية تدار من الخارج، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية".

وأضافت النيابة أنها رصدت "حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة"، وأن ذلك تم "بتنسيق ودعم من جهات معادية خارجية".

وأشارت إلى أن تلك الأفعال "تترتب عليها عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة 3 ملايين ريال".

وختمت النيابة بيانها بأنها "لن تتهاون مع كل يتبين تجاوزه بمثل تلك الأنشطة"