الكويت تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 5147 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 470478 إصابة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2477، كما تم تسجيل 3203 حالات شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 424645، لتكون نسبة حالة الشفاء 90.3%
وذكرت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة، بلغ 33 حالة.
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