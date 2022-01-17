لجنة أطباء السودان: الشرطة استعملت الرصاص الحي والدوشكا والقنابل الصوتية والغاز المسيل...

قالت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الاثنين إن السلطات استعملت الرصاص الحي والدوشكا والقنابل الصوتية والغاز المسيل لفض "مليونية 17 يناير" في الخرطوم.

وأضافت اللجنة أن عددا من الأشخاص أصيبوا في العاصمة وجار حصرهم.

وأفادت في بيان: "نؤكد أن هذة السلطة الدموية الانقلابية لن تفلت وساقطون لا محالة على ما فعلوا".

وحذرت اللجنة السلطة من التعدي على المستشفيات والمرافق الصحية.

وبخرج آلاف السودانيين مجددا الاثنين في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وأشارت وكالة "أ ف ب" إلى أن قوات الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حملوا الأعلام السودانية، وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة".