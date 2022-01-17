التحالف العربي يعلن تدمير 8 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المملكة

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة التي أطلقت باتجاه المملكة.
وقال التحالف إنه جرى "اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيرة، أطلقت باتجاه المملكة"، مؤكدا "أننا نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيرة بالأجواء".
وأشار إلى أنه "رصد ويتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين"، كاشفا أن عددا من المسيرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي".
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