التعاون الإسلامي تندد بالاستهداف الحوثي لأبوظبي: عملية نكراء

نددت منظمة التعاون الإسلامي، استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مطار أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بطائرات مسيرة مفخخة.
واستنكرت في بيان، للأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، مساء اليوم، تمادي المليشيا الإرهابية في عملياتها الإرهابية الإجرامية، واستهداف المنشآت المدنية، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية.
وأعرب طه عن وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها في ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها، ضد العملية النكراء.
وأعلنت شرطة إمارة أبوظبي انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي الدولي، ومقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بجروح.
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