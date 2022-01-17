الحكومة العراقية تندد بالعدوان الحوثي على الإمارات

نددت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، بهجوم مليشيا الحوثي الإرهابية على الإمارات. وجددت التأكيد - عبر بيان لها - على موقفها من أي اعتداء، معبرة عن رفضها التصعيد العسكري في المنطقة وأعلنت شرطة إمارة أبوظبي انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق بمنطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي الدولي، ومقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين بجروح.

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