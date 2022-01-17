الإمارات: هجوم ميليشيا الحوثى الإرهابية الآثم لن يمر دون عقاب

أدان وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، "استهداف ميليشيا الحوثى الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضى الإماراتية اليوم.. وأكد أن "هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب"، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى فى بيان لها "أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها فى الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامى الآثم واصفة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثى خارج القوانين الدولية والإنسانية".

وقالت الوزارة إن "هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع فى مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى فى المنطقة فى سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة.. داعية المجتمع الدولى إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التى تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضا تاما."

كما أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها الصادقة لأهالى المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامى ومواساتها للمصابين وأهاليهم متمنية لهم الشفاء العاجل.