العاهل الأردني يدين ”الاعتداء الإرهابي الجبان” على الإمارات

دان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "الاعتداء الإرهابي الجبان" على مطار أبو ظبي الدولي الذي تبناه الحوثيون، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الإماراتيين في مواجهة كل ما يهدد أمنهم.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، أن "الملك عبد الله دان خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذه الحوثيون على منشآت مدنية في الإمارات، من خلال إطلاق طائرات مسيرة مفخخة باتجاه إمارة أبو ظبي".

وأضاف البيان: "أكد الملك خلال الاتصال وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الإماراتيين في مواجهة كل ما يهدد أمنهم واستقرارهم"، مشددا على أن "أمن الإمارات من أمن الأردن".



وتبنت جماعة "أنصار الله" الحوثية استهداف "عدد من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة"، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 6 آخرين في انفجار وقع في 3 صهاريج نقل محروقات في أبو ظبي".