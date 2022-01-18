اتحادي الاعلاميين و المبدعين العرب يدينان الهجوم الحوثي الغاشم على إمارة...

أدان كل من اتحادي الإعلاميين و المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة الهجوم الإرهابي الغاشم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية بأبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة

ويقول الإذاعي الدكتور أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين و المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة أن مثل هذه الأفعال الخسيسة ماهي إلا تصديع للأمن و الاستقرار العربي ومحاولة النيل من التقدم الذي تتوشح به دولة الإمارات العربية ؛ وأضاف نور أن ثقته في القيادة الرشيدة و الحكيمة لدولة الإمارات ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لدرء مثل هذه الأفعال الغادرة ، حمى الله دولة الإمارات وكافة بلداننا العربية الحبيبة .