النيابة العامة بالإمارات تطلق تغريدة تدعو لـ”الدفاع عن الاتحاد”

ردا على الهجوم "الحوثي" الذي استهدف مطار أبو ظبي، نشرت النيابة العامة الإماراتية "في "تويتر"، المادة 43 من الدستور التي تنص على الخدمة العسكرية.

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت النيابة العامة الإماراتية: "الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون. المادة 43 من الدستور".

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الحوثيين عن "تنفيذ عملية عسكرية تحمل اسم "إعصار اليمن"، ردا على التصعيد الأمريكي السعودي الإماراتي، مؤكدا أن العملية العسكرية كانت نوعية وناجحة، استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة النفط في المصفح في أبو ظبي وعددا من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة".

وأعلنت شرطة أبو ظبي، أمس الاثنين، عن وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة أبو ظبي، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى "رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجار التعامل مع الحريق".