رفع جلسة مجلس الأمة الكويتى إثر تعرض الأمين العام لعارض صحي

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية إثر حالة إغماء تعرض لها الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني. وبعد إجراء الإسعافات الأولية له في المجلس، طمأن النائب حمد المطر على صحة الأمين العام قائلا: أبشركم الأخ عادل اللوغاني طيب واستعاد وعيه بالكامل.. وتم نقله إلى المستشفى احترازياً.

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