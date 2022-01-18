دان الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، هجوم جماعة "أنصار الله" الحوثية على منشآت إماراتية، ووصفه بـ" الهجوم الإرهابي".
وخلال اتصال هاتفي أجراه مع الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي، أكد دقلو "مساندة ووقوف السودان مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وأمن وسلامة المنطقة"، منوها إلى أن "مثل تلك الأعمال المتكررة تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي مما يتطلب مواجهتها بحسم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان يدين الهجوم ”الإرهابي” على الإمارات ويساندها بمواجهة كل ما يستهدف أمنها... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.