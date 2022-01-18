احمد أبو الغيط يجدد إدانته للهجمات الحوثية على الإمارات فى اتصال مع...

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، جدد خلاله إدانته للهجمات الجبانة التي تعرضت لها منشآت مدنية في مطار أبو ظبي، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.
وأعرب أبو الغيط خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية للإمارات في مواجهة قوى الإرهاب والتخريب، مؤكداً ثقته في قدرة دولة الإمارات على التعامل مع هذا الحادث وتبعاته بالصورة التي تُعزز أمنها، وتردع أي محاولة للنيل منه.
ونقل مصدر مسئول عن أبو الغيط قوله إن الإرهاب الذي ينفذ أجندات خارجية لن يستطيع إيقاف مسيرة الإمارات، وما حققته من استقرار وازدهار نفخر به جميعاً.
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