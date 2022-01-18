التحالف العربي: مقتل أكثر من 80 حوثيا وتدمير 9 آليات بمأرب وسط...

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مقتل أكثر من 80 عنصرا إرهابيا وتدمير 9 آليات عسكرية خلال عمليات استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب وسط اليمن. وذكر التحالف - في بيان مقتضب أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم /الثلاثاء/ - أن هذه الحصيلة جاءت جراء تنفيذ 17 عملية استهداف ضد المليشيا خلال 24 ساعة.

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