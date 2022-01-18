ليبيا.. رئيس مجلس النواب يدعو لجنة خارطة الطريق لتحديد موعد نهائي للانتخابات

طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لجنة خارطة الطريق المشكلة من المجلس بتحديد موعد حتمي للانتخابات في مدى زمني أقصاه نهاية الشهر الحالي.
ودعا عقيلة في الجلسة التي ترأسها يوم الثلاثاء، بحضور النائب الأول فوزي النويري ورئيس المفوضية الانتخابية عماد السائح، لجنة خارطة الطريق إلى تحديد الموعد النهائي بالتعاون مع مفوضية الانتخابات ومكتب النائب العام ومصلحة الأحوال المدنية.
يشار إلى أن عقيلة صالح كان قد هاجم في جلسة الاثنين حكومة الوحدة التي يترأسها الدبيبة.
ووصف رئيس مجلس النواب الحكومة الليبية بـ"منتهية الصلاحية".
ودعا لإعادة تشكيلها وإحالة ملفات الفساد المرتبطة بها إلى النيابة العامة.
وطالب رئيس مجلس النواب محافظ البنك المركزي والنائب العام والأجهزة الرقابية، بعدم الصرف للحكومة الحالية إلا بموافقة مسبقة من مجلس النواب.
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