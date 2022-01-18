تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار

تراجع الذهب مع ارتفاع الدولارتراجعت أسعار الذهب الثلاثاء متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ حوّل المستثمرون انتباههم إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل لمعرفة المزيد من الإشارات عن الجدول الزمني لرفع أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1813.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18.49 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة عند التسوية إلى 1812.40 دولار.

وقال بوب هابركورن كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز: "إذا رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، فقد يشهد الذهب عمليات بيع ليهبط دون 1800 دولار. لكن سيكون انخفاضا مؤقتا لأن السوق ستعرف أن المجلس في وضع سيىء إذا رفع أسعار الفائدة قبل مارس".

وأضاف هابركورن أنه بعد أول رفع لسعر الفائدة، يمكن أن يتم تداول أسعار الذهب في نطاق يتراوح بين 1780 و1830 دولارا، بحسب رويترز.

ولامست عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ذرى عامين، بينما سجل الدولار أعلى مستوى له في أسبوع، مما جعل الذهب باهظ التكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 23.42 دولار للأوقية، والبلاتين واحدا بالمئة إلى 981.50 دولار، في حين صعد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1903.17 دولار.