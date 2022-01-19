شددت النيابة العامة السعودية على أن "التسول يحظر في البلاد، بصوره وأشكاله كافة"، موضحة تعريف "ممتهن التسول".
وعلى حسابها في "تويتر"، قالت النيابة العامة: "المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت".
وأضافت من خلال صورة توضيحية، أن "ممتهن التسول، هو كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول"، مشيرة إلى أن "كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال".
وتابعت: "كل من أمتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، فيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل لـ100 ألف ريال"، محذرة من أنه "يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين، عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية وأولادها، وفقا لأحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة..ويمنع من العودة للمملكة باستثناء أداء الحج أو العمرة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلطات السعودية تحذر من ”التسول” وتوضح العقوبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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