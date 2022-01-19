محافظة القدس: هدم منزل عائلة صالحية جريمة حرب

اعتبرت محافظة القدس، الأربعاء، هدم منزل محمود صالحية في حي الشيخ جراح، وتشريد أفراد عائلته في مثل هذه الأجواء شديدة البرودة، جريمة حرب جديدة بشعة ومقززة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وحق الإنسانية جمعاء.

وقالت المحافظة، في بيان صحفي، “تصر إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال على أن تكشف لنا كل يوم عن وجهها العنصري اللاإنساني البشع بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل إلا من إرادته وعزيمته وعنفوانه”.

ودعت إلى التدخل الدولي الفوري لوقف هذه العملية المسعورة، التي ستطال جميع منازل الحي، والتي بدأتها آليات الاحتلال صباح اليوم بمنزل صالحية.

وعبرت المحافظة عن شديد غضبها واستنكارها من هذا الصمت العربي والدولي إزاء كل ما تقوم به حكومة إسرائيل من جرائم حرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها ما ارتكب بحق أهالي حي الشيخ جراح صباح اليوم.

ودعت المحافظة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس إلى عدم ترك أهالي الشيخ جراح وحدهم، وإلى الالتفاف حولهم والرباط في منازلهم، لمنع آلة البطش الإسرائيلية من أن تطال المزيد من المنازل، وأن تشرد المزيد من السكان.