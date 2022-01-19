الأخوة الإنسانية تدين الهجوم الحوثي على الإمارات

أدانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، الأربعاء، الهجوم الإرهابي على دولة الإمارات، الذي أسفر عن سقوط 3 قتلى و6 جرحى جميعهم من المدنيين.

وأكدت اللجنة، في بيان، أن “الهجوم، الذي تبنت مسؤوليته ميليشيا الحوثي، يعد عملا إرهابيا وانتهاكا صارخًا للقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية وتعاليم الأديان السمحة، التي تؤكد على تجريم هذه الأعمال الإرهابية”.

ودعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لردع الميليشيات الإرهابية، التي تستهدف سلامة الأوطان والشعوب.

وكانت الإمارات قد قدمت يوم أمس الثلاثاء، رسالة إلى النرويج، رئيسة مجلس الأمن لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبوظبي، التي وقعت الإثنين الماضي.

وتدين الرسالة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية للمدنيين وللأعيان المدنية على الأراضي الإماراتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتدعو مجلس الأمن إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد.