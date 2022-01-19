التعاون الخليجي: اتفاقية التجارة مع كوريا الجنوبية ستفتح آفاقا للتعاون بين الجانبين

قال مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، إن اتفاقية التجارة الحرة التي أعلن عن استئناف مفاوضاتها مع كوريا الجنوبية ستفتح آفاقا واسعة للتعاون بين الطرفين.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، خلال اجتماعه مع وزير التجارة والصناعة والطاقة في الجمهورية الكورية سونغ ووك في الرياض، أن اتفاقية التجارة الحرة ستفتح آفاقا واسعة للتعاون التجاري والصناعي بين دول المجلس وكوريا الجنوبية.

وأكد الحجرف، أهمية استثمار الفرص الواعدة للتعاون بين دول مجلس التعاون وكوريا وجعلها نقلة نوعية في تاريخ التعاون التجاري والصناعي بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة ستكون طموحة وشاملة وستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل، من خلال تعزيز التجارة في السلع والخدمات والمجالات الأخرى بما يعود بالنفع على الجانبين.

وأكد البيان المشترك سعي الجانبين إلى التوصل إلى إبرام اتفاقية في غضون ستة أشهر من تاريخ الجولة الأولى للمفاوضات، ومن المتوقع أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة وتقوية الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.