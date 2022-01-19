السعودية .. أرقام إصابات كورونا اليومية تواصل الارتفاع

سجلت السعودية، اليوم الأربعاء، حصيلة قياسية جديدة بعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغت 5928 حالة، بعد أن سجلت يوم أمس 5873 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة يبلغ 632736 حالة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8912.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4981 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 578812 حالة.