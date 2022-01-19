واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:- ضبط (1359) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:- ضبط (263 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (7,500 طن). ضبط (35 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (57,204 طن – 201769 عبوة – 878 قطعة). ضبط (27 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (21,932 طن – 50 عبوة). ضبط (17 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (5,960 طن – 87 عبوة – 28911 قطعة – 2684 لتر ). ضبط (26 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (472950 لتر – 127 إسطوانة).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج الحملات التموينية المكبرة التى تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية لضبط الأسواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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