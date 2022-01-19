الرئاسة اللبنانية: عون لا يتدخل باختيار مرشحي ”التيار الوطني الحر” للانتخابات

نفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، ما يتم نشره عن تدخل الرئيس ميشال عون باختيار مرشحي "التيار الوطني الحر" للانتخابات النيابية المقبلة.

وقالت الرئاسة اللبنانية على موقع "تويتر": "ينفي مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية تدخل الرئيس عون في اختيار مرشحي التيار الوطني الحر للانتخابات النيابية".

وأكدت أن "كل ما يكتب في هذا الصدد أخبار مختلقة لا أساس لها من الصحة".