أبو الغيط يلتقى الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لغربى آسيا

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء، الدكتورة رولا دشتى الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لغربي آسيا (الاسكوا) في مقر الأمانة العامة.

وصرح مصدر مسئول بأن أبو الغيط أشاد في مستهل اللقاء بقوة الشراكة التي تربط جامعة الدول العربية بالاسكوا، معبراً عن امتنانه لكل الجهود التي تبذلها المديرة التنفيذية على رأس المنظمة لتحقيق أهداف التنمية في المنطقة العربية، وعن رغبته في توسيع التعاون عبر إطلاق أنشطة مشتركة جديدة.

وأفاد المصدر بأن دشتي اطلعت السيد الأمين العام على مشروع الاسكوا لإطلاق رؤية 2045 تحت شعار "إعادة الأمل"، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز التكامل والتواصل في شتى المجالات للنهوض بالتنمية في العالم العربي، كما عبّرت عن رغبتها في تعاون جامعة الدول العربية في إعداد هذه الرؤية وتنفيذها.

وقد رحب أبو الغيط بهذه المبادرة مبدياً استعداده للتعاون مع الاسكوا بشأنها، ومعرباً عن تسخير الأمانة العامة لكافة إمكاناتها للمساهمة في إعداد رؤية 2045، التي تتسق محاورها وأهداف جامعة الدول العربية، ومنوهاً بأنها تشكل بادرة أمل وحافزاً للنهوض بواقع التنمية في الدول العربية، خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة.

وأضاف المصدر بأن الأمين العام شدد على أهمية ربط محاور هذه الرؤية بمختلف الخطط والمشاريع التي أطلقتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاسكوا وباقي الشركاء لتوحيد الجهود وتعظيم النتائج.