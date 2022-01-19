العراق.. تدمير أوكارًا لتنظيم ”داعش” تضم عبوات وصواريخ فى ديالى



أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الأربعاء، عن تدمير أوكار تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، احتوت على متفجرات وصواريخ، فى محافظة ديالى.

وأوضحت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن القطاعات الأمنية ضمن قيادة عمليات ديالى، ووفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، وخلال العملية التي انطلقت اليوم، تمكنت من العثور على ثلاثة أوكار للإرهابيين احتوت على عدد من العبوات الناسفة وقنابر الهاون و9 صواريخ (spg9) و5 حشوات صاروخ وجليكان مملؤة بمادة (C4) ومساطر تفجير ورمانة يدوية وأعتدة مختلفة وخزان مياه ومواد أخرى.



وأشارت إلى أنه تم التعامل مع هذه الأوكار وتدميرها من قبل القوات الأمنية المنفذة للعملية، والتحفظ على المواد المضبوطة الأخرى.

وعلى صعيد أخر، القت السلطات العراقية القبض على تسعة أشخاص حاولوا التسلل إلى البلاد قادمين من الجانب السورى، ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول إنه "جرى رصد حركة أشخاص بالجانب السوري بواسطة الكاميرات الحرارية، وعلى الفور جرى الإيعاز إلى قوة الكمين المتواجدة وجرى اعتقالهم فور اجتيازهم الحدود، حيث تبين بأنهم تسعة أشخاص يحملون الجنسية السورية".

وأشار المصدر إلى إنه ستجرى إعادتهم إلى الأراضى السورية.

يذكرأن، أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني بالعراق أن العمليات الإرهابية التي شهدتها العاصمة بغداد في الساعات الماضية تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي .

وذكر المجلس - في بيان له عقب اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء ، حسبما افادت قناة (السومرية نيوز) الاخبارية - أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة ووضع خطط أمنية من شأنها أن تضع حدّاً لمثل هذه الأعمال التخريبية التي تهدّد الأمن العام في العراق.

وأشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه القيادات الأمنية كافة بأن تكون خططهم الأمنية والإجراءات المتبعة ملائمة مع الوضع الذي يشهده العراق وأن لا تقتصر مهامهم على ردّ الفعل للحدث بعد وقوعه.

ولفت إلى أن الكاظمي شدد على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري، وأن يكون دوره أساسياً في المواجهات الأمنية، وفي ملاحقة المجاميع الإرهابية وعصابات الجريمة.