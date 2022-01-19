الجامعة العربية: تاريخ القمة لم يحدد بعد والمشاورات لا تزال قائمة

كشف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن تاريخ عقد القمة العربية لم يحدد بعد ولا تزال المشاورات قائمة مع الجزائر لاختيار أفضل توقيت.
وأوضح زكي في ندوة صحفية أن "تاريخ انعقاد القمة سيحدد بناء على التشاور بين الدولة المستضيفة وباقي الدول الأعضاء"، مضيفا: "يمكنني القول أنه سيكون بعد شهر رمضان".
وقال إن "الجزائر جاهزة لاستقبال هذا الحدث الكبير وتتشارك مع جامعة الدول العربية الترتيبات لعقد القمة العربية المقبلة".
كما تحدث حسام زكي عن مسعى المصالحة العربية ولم الشمل العربي، لكن "ذلك مرهون بمدى نجاح العمل التمهيدي من مشاورات وحوارات، مؤكدا أن "للجزائر دبلوماسية قوية وعريقة يمكن أن تساهم في تحقيق هذا الهدف".
هذا وبحث مسؤولون بوزارة الخارجية الجزائرية التحضيرات اللوجيستية، المادية والتنظيمية للقمة العربية المرتقبة شهر مارس القادم بالجزائر، مع وفد من الجامعة العربية برئاسة زكي.
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