التحالف العربي يعلن عن تنفيذ 19 عملية ضد الحوثيين في مأرب خلال...

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن تنفيذه 19 عملية استهداف ضد قوات الحوثيين في محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية إن ضرباته أسفرت عن "تدمير 11 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 90 عنصرا إرهابيا".
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