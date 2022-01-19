الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في أسبوع

الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في أسبوعتراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لتتجه نحو أدنى مستوياتها في أسبوع الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عامين بفعل توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1810.90 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 1805 دولارات للأوقية يوم الثلاثاء، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1810.80 دولار.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوياتها في عامين، فيما سجل مؤشر الدولار أمس أكبر مكاسبه اليومية في أربعة أسابيع، مما رفع تكلفة حيازة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 23.41 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.8 في المائة إلى 973.64 دولار، ونزل البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1889.46 دولار.