مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًاارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) العماني بـ (2ر22) نقطة وبنسبة (53ر0) في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى (04ر4239) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (82ر4216) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت (3) ملايين و(388) ألفًا و(209) ريالات عُمانية مرتفعة بنسبة (6ر13) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(982) ألفًا و(251) ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (112ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (41ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (106) آلاف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (14ر3) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (366) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (79ر10) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (259) ألف ريال عُماني وبنسبة (65ر7) في المائة.