هاجم ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، معتبرا أنه " شخصية عدائية مماثلة لعقلية هتلر".
وقال خلفان، في تغريدة عبر موقع "تويتر": "إذا حللت شخصية على خامنئي وجدته شخصية عدائية مماثلة لعقلية هتلر التي تحلم بالسيطرة على العالم، الفرق بين الشخصيتين أن هتلر في زمانه كان يملك قوة تفوق خصومه، لكن خامنئي لا يملك اليوم في عالم الحروب ما يمكنه من حماية منشآته التي استهدفت مؤخرا بغارات لم تعرف إيران مصدرها حتى اليوم".
وأضاف: "الكارثة الكبرى أن خامنئي يعتقد اعتقادا عميقا بأن سفك الدماء واستمرار الحروب سيظهر المهدي المنقذ من السرداب، بعدها سيحكم مهديه المنتظر ويسود السلام، هذا الفكر كارثة".
واختتم قائلا : "العالم اليوم أمام قائد إيراني عدواني مريض نفسيا يهدف إلى محاربة العالم بأسره".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضاحي خلفان يهاجم خامنئي ويشبهه بـ”هتلر” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.