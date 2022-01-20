إيران تنتظر قرار السعودية حول الحج

قال رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان إن "السعودية لم تتخذ قرارا حول الحج لغاية الآن ونحن بانتظار قرار منهم".

وأضاف رشيديان في تصريح له اليوم الخميس، خلال اجتماع مدراء منظمة الحج والزيارة أن: "السعودية لم تتخذ قرارا حول موسم الحج القادم ونحن بانتظار قرار منهم بهذا الصدد ولكن لنا الجهوزية الكاملة فيما يتعلق بالشؤون التنفيذية في منظمة الحج والزيارة".

وتابع: "في حال القبول بشروط إيران حول العمرة والتي تشمل افتتاح قنصلية لتقديم الدعم القنصلي للحجاج الإيرانيين، وكذلك ضمان وتوفير العزة والكرامة والأمن لهم فإن المسؤولين المعنيين سيتخذون التدابير اللازمة لايفاد الحجاج للعمرة في مستويات مختلفة.

وأشار إلى زيارته الأخيرة بمعية وفد اقتصادي وسياسي رفيع المستوى إلى سوريا قائلا: "تم إجراء المتابعات اللازمة في مجال النقل وسائر القضايا المتعلقة بتقيم الخدمات للزوار الإيرانيين في زيارتهم إلى سوريا".

وأوضح أن هناك شركة خطوط جوية واحدة فقط في مجال ايفاد الزوار الإيرانيين إلى سوريا وأضاف: "5 شركات خطوط جوية اخرى تقدمت بطلبات لتسيير رحلات إلى سوريا وسيتم زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال بناء على الاتفاق الحاصل مع الجانب السوري والتنسيق مع منظمة الطيران المدني الإيراني".

ونوه إلى طلبات من المواطنين في مختلف محافظات البلاد لزيارة المراقد المقدسة في سوريا وقال: "سنبدأ قريبا بتسجيل أسماء الراغبين وبعد تقييم العدد والوصول إلى الحد المطلوب والتنسيق مع منظمة الطيران المدني في البلاد، سنشرع بتسيير رحلات جوية من مختلف المطارات في البلاد".