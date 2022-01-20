الجامعة العربية: الاحتلال يمارس سياسة القتل البطيء بحق الأسرى الفلسطينيين

دعت جامعة الدول العربية المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق الطفل، واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسيرين الطفل أمل نخلة، وناصر أبوحميد قبل فوات الآوان، وضرورة فرض مزيد من الضغط على سلطات الاحتلال للامتثال لأحكام وقواعد القانون الدولي.

كما طالبت الجامعة العربية إلى إلغاء أوامر الاعتقال الإداري والإفراج عن كافة الأسرى الإداريين وكافة المرضى خاصة كبار السن.

وحمل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريحات له اليوم بشأن تفاقم الحالة الصحية للمعتقل الإداري الطفل نخلة، سلطة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسيرين نخلة وأبو حميد.

وقال أبو علي، إن “الطفل نخلة تعرض إلى الاعتقال التعسفي الإداري منذ ما يقارب العام دون توجيه أية تهمة إليه بالرغم من معاناته من مرض مناعي خطير وخضوعه لعدة عمليات جراحية دقيقة قبيل اعتقاله إلا أن سلطات الاحتلال لا تزال تمارس بحقه سياسة القتل البطيء من خلال التجاهل المتعمد والإهمال الطبي الممنهج الأمر الذي نتج عنه تراجع وضعه الصحي بشكل خطير، وما قد يتعرض له من مضاعفات تهدد حياته خاصة في ظل ارتفاع عدد إصابات الأسرى بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة”.

وأوضح الأمين العام المساعد، إن عدد الأسرى المرضى في سجون ومعتقلات الإحتلال بلغ 600 أسير بحاجة لرعاية طبية دقيقة منهم 4 مصابون بالسرطان من بينهم الأسير أبو حميد المعتقل منذ عام 2002 والذي لا يزال يعاني وضعا صحيا متدهورا بعد إصابته أيضا بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي.

وشدد، على ضرورة مضاعفة الجهود والحراك الدولي لوقف ما تمارسه سلطات الاحتلال من انتهاكات جسيمة لأحكام اتفاقية قانون الطفل ولإتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

يذكر أن الطفل الأسير نخلة جرى إعتقاله أول مرة بتاريخ 2/11/2020 وإستمر اعتقاله 40 يوما، وأعاد الاحتلال اعتقاله مجددا بتاريخ 21/1/2021 وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري في وضع صحي يستدعي مراقبة طبية بشكل دائم.