الأجهزة الأمنية الخليجية تواصل التمرين المشترك «أمن الخليج العربي 3»

تواصل الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “أمن الخليج العربي 3″، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، تمارينها وأعمالها الميدانية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الفرق المشاركة تعمل بمستويات من التدريب على سيناريوهات التمرين في منظومة من العمل التكاملي المشترك بروح الفريق الواحد. ويهدف التمرين إلى الإسهام في رفع جاهزية الفرق المشاركة وتبادل المعرفة والخبرات في هذا التمرين المشترك وتعزيز أمن الخليج والعمل بشكل تكاملي من أجل توحيد المهام والمفاهيم وتبادل أفضل الممارسات على صعيد العمل الأمني وحفظ الأمن والأمان.

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