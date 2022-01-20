المستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يجمد قرار هدم مسجد

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما واصلت قوات الاحتلال ملاحقة المقدسيين واتخاذ مزيد من الإجراءات المتعسفة ضدهم.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن العشرات من المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا، في الوقت الذي تمارس فيه سلطات الاحتلال انتهكاتها وجرائمها بحق المواطنين المقدسيين وممتلكاتهم من خلال عمليات هدم المباني والمنشآـ ومداهمة الاحياء والاعتقالات اليومية وقرارات الابعاد .

وفي السياق قررت ما يسمى محكمة الصلح في القدس المحتلة، تجميد قرار هدم مسجد التقوى في بلدة العيسوية حتى تاريخ 14 فبراير/شباط المقبل، فيما تنظر مركزية القدس، اليوم الخميس، بطلب الشرطة استمرار اعتقال مقدسيين ألقت القبض عليهم خلال عملية هدم منزل عائلة الصالحية بالشيخ جراح.

وأصدرت سلطات الاحتلال في الأسبوع الماضي قرارا بهدم المسجد الذي لا يزال قيد الإنشاء، خلال 15 يوما من تاريخ إصدار القرار، بحجة عدم الترخيص.

ويوم 3 يناير/تشرين الثاني الجاري، تركت قوات الاحتلال إخطارا بوقف البناء في المسجد بحجة البناء دون ترخيص، “وإلا سيتم هدمه عبر قرار إداري”.